UBCP: United Bancorp Inc - Common Stock

13.00 USD 0.57 (4.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UBCP fiyatı bugün -4.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.47 ve Yüksek fiyatı olarak 14.06 aralığında işlem gördü.

United Bancorp Inc - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır.

Günlük aralık
12.47 14.06
Yıllık aralık
12.03 15.60
Önceki kapanış
13.57
Açılış
13.95
Satış
13.00
Alış
13.30
Düşük
12.47
Yüksek
14.06
Hacim
72
Günlük değişim
-4.20%
Aylık değişim
-9.91%
6 aylık değişim
-4.48%
Yıllık değişim
0.00%
21 Eylül, Pazar