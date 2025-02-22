Dövizler / UBCP
UBCP: United Bancorp Inc - Common Stock
13.00 USD 0.57 (4.20%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UBCP fiyatı bugün -4.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.47 ve Yüksek fiyatı olarak 14.06 aralığında işlem gördü.
United Bancorp Inc - Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
12.47 14.06
Yıllık aralık
12.03 15.60
- Önceki kapanış
- 13.57
- Açılış
- 13.95
- Satış
- 13.00
- Alış
- 13.30
- Düşük
- 12.47
- Yüksek
- 14.06
- Hacim
- 72
- Günlük değişim
- -4.20%
- Aylık değişim
- -9.91%
- 6 aylık değişim
- -4.48%
- Yıllık değişim
- 0.00%
21 Eylül, Pazar