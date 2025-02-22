Währungen / UBCP
UBCP: United Bancorp Inc - Common Stock
13.01 USD 0.56 (4.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UBCP hat sich für heute um -4.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.01 bis zu einem Hoch von 14.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die United Bancorp Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBCP News
Tagesspanne
13.01 14.06
Jahresspanne
12.03 15.60
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.57
- Eröffnung
- 13.95
- Bid
- 13.01
- Ask
- 13.31
- Tief
- 13.01
- Hoch
- 14.06
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -4.13%
- Monatsänderung
- -9.84%
- 6-Monatsänderung
- -4.41%
- Jahresänderung
- 0.08%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K