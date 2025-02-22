Divisas / UBCP
UBCP: United Bancorp Inc - Common Stock
14.26 USD 0.01 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UBCP de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.26, mientras que el máximo ha alcanzado 14.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas United Bancorp Inc - Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBCP News
Rango diario
14.26 14.26
Rango anual
12.03 15.60
- Cierres anteriores
- 14.27
- Open
- 14.26
- Bid
- 14.26
- Ask
- 14.56
- Low
- 14.26
- High
- 14.26
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- -0.07%
- Cambio mensual
- -1.18%
- Cambio a 6 meses
- 4.78%
- Cambio anual
- 9.69%
