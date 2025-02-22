クォートセクション
通貨 / UBCP
UBCP: United Bancorp Inc - Common Stock

13.57 USD 0.69 (4.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UBCPの今日の為替レートは、-4.84%変化しました。日中、通貨は1あたり13.46の安値と14.24の高値で取引されました。

United Bancorp Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
13.46 14.24
1年のレンジ
12.03 15.60
以前の終値
14.26
始値
14.15
買値
13.57
買値
13.87
安値
13.46
高値
14.24
出来高
25
1日の変化
-4.84%
1ヶ月の変化
-5.96%
6ヶ月の変化
-0.29%
1年の変化
4.38%
