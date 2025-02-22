通貨 / UBCP
UBCP: United Bancorp Inc - Common Stock
13.57 USD 0.69 (4.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UBCPの今日の為替レートは、-4.84%変化しました。日中、通貨は1あたり13.46の安値と14.24の高値で取引されました。
United Bancorp Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.46 14.24
1年のレンジ
12.03 15.60
- 以前の終値
- 14.26
- 始値
- 14.15
- 買値
- 13.57
- 買値
- 13.87
- 安値
- 13.46
- 高値
- 14.24
- 出来高
- 25
- 1日の変化
- -4.84%
- 1ヶ月の変化
- -5.96%
- 6ヶ月の変化
- -0.29%
- 1年の変化
- 4.38%
