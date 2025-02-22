Валюты / UBCP
UBCP: United Bancorp Inc - Common Stock
14.27 USD 0.26 (1.86%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UBCP за сегодня изменился на 1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.08, а максимальная — 14.27.
Следите за динамикой United Bancorp Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
14.08 14.27
Годовой диапазон
12.03 15.60
- Предыдущее закрытие
- 14.01
- Open
- 14.08
- Bid
- 14.27
- Ask
- 14.57
- Low
- 14.08
- High
- 14.27
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 1.86%
- Месячное изменение
- -1.11%
- 6-месячное изменение
- 4.85%
- Годовое изменение
- 9.77%
