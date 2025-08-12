Dövizler / TWIN
TWIN: Twin Disc Incorporated
13.33 USD 0.13 (0.97%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TWIN fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.18 ve Yüksek fiyatı olarak 13.41 aralığında işlem gördü.
Twin Disc Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Twin Disc Climbs 70% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- Twin Disc Stock Soars 44% Despite Q2 Earnings Fall Y/Y on Higher Costs
- Twin Disc at Midwest Ideas Conference: Strategic Growth and Diversification
- Twin Disc earnings missed by $0.47, revenue topped estimates
- Twin Disc FY 2025 presentation: acquisitions drive 15.5% growth amid margin pressure
- Twin Disc board approves executive compensation and equity awards for fiscal 2026
Günlük aralık
13.18 13.41
Yıllık aralık
6.16 13.80
- Önceki kapanış
- 13.46
- Açılış
- 13.41
- Satış
- 13.33
- Alış
- 13.63
- Düşük
- 13.18
- Yüksek
- 13.41
- Hacim
- 62
- Günlük değişim
- -0.97%
- Aylık değişim
- 6.64%
- 6 aylık değişim
- 76.09%
- Yıllık değişim
- 10.44%
21 Eylül, Pazar