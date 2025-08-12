货币 / TWIN
TWIN: Twin Disc Incorporated
13.38 USD 0.08 (0.59%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TWIN汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点13.02和高点13.63进行交易。
关注Twin Disc Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TWIN新闻
- Twin Disc Climbs 70% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- Twin Disc Stock Soars 44% Despite Q2 Earnings Fall Y/Y on Higher Costs
- Twin Disc at Midwest Ideas Conference: Strategic Growth and Diversification
- Twin Disc earnings missed by $0.47, revenue topped estimates
- Twin Disc FY 2025 presentation: acquisitions drive 15.5% growth amid margin pressure
- Twin Disc board approves executive compensation and equity awards for fiscal 2026
日范围
13.02 13.63
年范围
6.16 13.80
- 前一天收盘价
- 13.46
- 开盘价
- 13.52
- 卖价
- 13.38
- 买价
- 13.68
- 最低价
- 13.02
- 最高价
- 13.63
- 交易量
- 100
- 日变化
- -0.59%
- 月变化
- 7.04%
- 6个月变化
- 76.75%
- 年变化
- 10.85%
