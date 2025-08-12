Valute / TWIN
TWIN: Twin Disc Incorporated
13.33 USD 0.13 (0.97%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TWIN ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.18 e ad un massimo di 13.41.
Segui le dinamiche di Twin Disc Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TWIN News
- Twin Disc Climbs 70% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- Twin Disc Stock Soars 44% Despite Q2 Earnings Fall Y/Y on Higher Costs
- Twin Disc at Midwest Ideas Conference: Strategic Growth and Diversification
- Twin Disc earnings missed by $0.47, revenue topped estimates
- Twin Disc FY 2025 presentation: acquisitions drive 15.5% growth amid margin pressure
- Twin Disc board approves executive compensation and equity awards for fiscal 2026
Intervallo Giornaliero
13.18 13.41
Intervallo Annuale
6.16 13.80
- Chiusura Precedente
- 13.46
- Apertura
- 13.41
- Bid
- 13.33
- Ask
- 13.63
- Minimo
- 13.18
- Massimo
- 13.41
- Volume
- 62
- Variazione giornaliera
- -0.97%
- Variazione Mensile
- 6.64%
- Variazione Semestrale
- 76.09%
- Variazione Annuale
- 10.44%
21 settembre, domenica