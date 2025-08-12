Moedas / TWIN
TWIN: Twin Disc Incorporated
13.35 USD 0.05 (0.38%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TWIN para hoje mudou para 0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.27 e o mais alto foi 13.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Twin Disc Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWIN Notícias
- Twin Disc Climbs 70% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- Twin Disc Stock Soars 44% Despite Q2 Earnings Fall Y/Y on Higher Costs
- Twin Disc at Midwest Ideas Conference: Strategic Growth and Diversification
- Twin Disc earnings missed by $0.47, revenue topped estimates
- Twin Disc FY 2025 presentation: acquisitions drive 15.5% growth amid margin pressure
- Twin Disc board approves executive compensation and equity awards for fiscal 2026
Faixa diária
13.27 13.38
Faixa anual
6.16 13.80
- Fechamento anterior
- 13.30
- Open
- 13.27
- Bid
- 13.35
- Ask
- 13.65
- Low
- 13.27
- High
- 13.38
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 0.38%
- Mudança mensal
- 6.80%
- Mudança de 6 meses
- 76.35%
- Mudança anual
- 10.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh