TWIN: Twin Disc Incorporated
13.26 USD 0.20 (1.49%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TWIN hat sich für heute um -1.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.26 bis zu einem Hoch von 13.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Twin Disc Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TWIN News
Tagesspanne
13.26 13.41
Jahresspanne
6.16 13.80
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.46
- Eröffnung
- 13.41
- Bid
- 13.26
- Ask
- 13.56
- Tief
- 13.26
- Hoch
- 13.41
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -1.49%
- Monatsänderung
- 6.08%
- 6-Monatsänderung
- 75.17%
- Jahresänderung
- 9.86%
