TWIN: Twin Disc Incorporated
13.46 USD 0.16 (1.20%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TWINの今日の為替レートは、1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり13.27の安値と13.51の高値で取引されました。
Twin Disc Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TWIN News
- Twin Disc Climbs 70% in 6 Months: Should You Buy the Stock?
- Twin Disc Stock Soars 44% Despite Q2 Earnings Fall Y/Y on Higher Costs
- Twin Disc at Midwest Ideas Conference: Strategic Growth and Diversification
- Twin Disc earnings missed by $0.47, revenue topped estimates
- Twin Disc FY 2025 presentation: acquisitions drive 15.5% growth amid margin pressure
- Twin Disc board approves executive compensation and equity awards for fiscal 2026
1日のレンジ
13.27 13.51
1年のレンジ
6.16 13.80
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K