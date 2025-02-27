Dövizler / TTSH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TTSH: Tile Shop Holdings Inc
6.56 USD 0.10 (1.50%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TTSH fiyatı bugün -1.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.44 ve Yüksek fiyatı olarak 6.79 aralığında işlem gördü.
Tile Shop Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTSH haberleri
- Floor & Decor Stock Is Trading Near Fair Value (NYSE:FND)
- Tile Shop Stock Down Following Q2 Earnings on Lower Sales and Margins
- Tile Shop: Q2 Performance Had Mixed Takeaways (Rating Downgrade) (NASDAQ:TTSH)
- The Tile Shop Expands Exclusive Collaboration With Jeffrey Alan Marks, Launching Two New Coastal-Inspired Designs
- tile shop holdings elects directors and ratifies auditor appointment
- The Tile Shop to Debut Exclusive Tile Collection With Nate Berkus
- Tile shop holdings sees $146,333 in stock purchases by fund 1 investments
- Tile Shop Holdings: Price Isn't Everything (NASDAQ:TTSH)
- Tile Shop Holdings, Inc (TTSH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
6.44 6.79
Yıllık aralık
4.80 7.75
- Önceki kapanış
- 6.66
- Açılış
- 6.71
- Satış
- 6.56
- Alış
- 6.86
- Düşük
- 6.44
- Yüksek
- 6.79
- Hacim
- 106
- Günlük değişim
- -1.50%
- Aylık değişim
- 8.07%
- 6 aylık değişim
- 0.00%
- Yıllık değişim
- 0.15%
21 Eylül, Pazar