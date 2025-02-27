QuotazioniSezioni
TTSH: Tile Shop Holdings Inc

6.56 USD 0.10 (1.50%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TTSH ha avuto una variazione del -1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.44 e ad un massimo di 6.79.

Segui le dinamiche di Tile Shop Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.44 6.79
Intervallo Annuale
4.80 7.75
Chiusura Precedente
6.66
Apertura
6.71
Bid
6.56
Ask
6.86
Minimo
6.44
Massimo
6.79
Volume
106
Variazione giornaliera
-1.50%
Variazione Mensile
8.07%
Variazione Semestrale
0.00%
Variazione Annuale
0.15%
