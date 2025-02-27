통화 / TTSH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TTSH: Tile Shop Holdings Inc
6.56 USD 0.10 (1.50%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TTSH 환율이 오늘 -1.50%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.44이고 고가는 6.79이었습니다.
Tile Shop Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTSH News
- Floor & Decor Stock Is Trading Near Fair Value (NYSE:FND)
- Tile Shop Stock Down Following Q2 Earnings on Lower Sales and Margins
- Tile Shop: Q2 Performance Had Mixed Takeaways (Rating Downgrade) (NASDAQ:TTSH)
- The Tile Shop Expands Exclusive Collaboration With Jeffrey Alan Marks, Launching Two New Coastal-Inspired Designs
- tile shop holdings elects directors and ratifies auditor appointment
- The Tile Shop to Debut Exclusive Tile Collection With Nate Berkus
- Tile shop holdings sees $146,333 in stock purchases by fund 1 investments
- Tile Shop Holdings: Price Isn't Everything (NASDAQ:TTSH)
- Tile Shop Holdings, Inc (TTSH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
6.44 6.79
년간 변동
4.80 7.75
- 이전 종가
- 6.66
- 시가
- 6.71
- Bid
- 6.56
- Ask
- 6.86
- 저가
- 6.44
- 고가
- 6.79
- 볼륨
- 106
- 일일 변동
- -1.50%
- 월 변동
- 8.07%
- 6개월 변동
- 0.00%
- 년간 변동율
- 0.15%
20 9월, 토요일