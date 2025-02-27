Валюты / TTSH
TTSH: Tile Shop Holdings Inc
6.17 USD 0.03 (0.49%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TTSH за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.99, а максимальная — 6.23.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TTSH
Дневной диапазон
5.99 6.23
Годовой диапазон
4.80 7.75
- Предыдущее закрытие
- 6.14
- Open
- 5.99
- Bid
- 6.17
- Ask
- 6.47
- Low
- 5.99
- High
- 6.23
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 1.65%
- 6-месячное изменение
- -5.95%
- Годовое изменение
- -5.80%
