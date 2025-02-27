Währungen / TTSH
TTSH: Tile Shop Holdings Inc
6.62 USD 0.04 (0.60%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TTSH hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.62 bis zu einem Hoch von 6.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tile Shop Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTSH News
- Floor & Decor Stock Is Trading Near Fair Value (NYSE:FND)
- Tile Shop Stock Down Following Q2 Earnings on Lower Sales and Margins
- Tile Shop: Q2 Performance Had Mixed Takeaways (Rating Downgrade) (NASDAQ:TTSH)
- The Tile Shop Expands Exclusive Collaboration With Jeffrey Alan Marks, Launching Two New Coastal-Inspired Designs
- tile shop holdings elects directors and ratifies auditor appointment
- The Tile Shop to Debut Exclusive Tile Collection With Nate Berkus
- Tile shop holdings sees $146,333 in stock purchases by fund 1 investments
- Tile Shop Holdings: Price Isn't Everything (NASDAQ:TTSH)
- Tile Shop Holdings, Inc (TTSH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
6.62 6.79
Jahresspanne
4.80 7.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.66
- Eröffnung
- 6.71
- Bid
- 6.62
- Ask
- 6.92
- Tief
- 6.62
- Hoch
- 6.79
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- 9.06%
- 6-Monatsänderung
- 0.91%
- Jahresänderung
- 1.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K