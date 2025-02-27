通貨 / TTSH
TTSH: Tile Shop Holdings Inc
6.66 USD 0.29 (4.55%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TTSHの今日の為替レートは、4.55%変化しました。日中、通貨は1あたり6.08の安値と6.67の高値で取引されました。
Tile Shop Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTSH News
- Floor & Decor Stock Is Trading Near Fair Value (NYSE:FND)
- Tile Shop Stock Down Following Q2 Earnings on Lower Sales and Margins
- Tile Shop: Q2 Performance Had Mixed Takeaways (Rating Downgrade) (NASDAQ:TTSH)
- The Tile Shop Expands Exclusive Collaboration With Jeffrey Alan Marks, Launching Two New Coastal-Inspired Designs
- tile shop holdings elects directors and ratifies auditor appointment
- The Tile Shop to Debut Exclusive Tile Collection With Nate Berkus
- Tile shop holdings sees $146,333 in stock purchases by fund 1 investments
- Tile Shop Holdings: Price Isn't Everything (NASDAQ:TTSH)
- Tile Shop Holdings, Inc (TTSH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
6.08 6.67
1年のレンジ
4.80 7.75
- 以前の終値
- 6.37
- 始値
- 6.37
- 買値
- 6.66
- 買値
- 6.96
- 安値
- 6.08
- 高値
- 6.67
- 出来高
- 130
- 1日の変化
- 4.55%
- 1ヶ月の変化
- 9.72%
- 6ヶ月の変化
- 1.52%
- 1年の変化
- 1.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K