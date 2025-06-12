FiyatlarBölümler
Dövizler / TTGT
TTGT: TechTarget Inc

6.73 USD 0.25 (3.58%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TTGT fiyatı bugün -3.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.59 ve Yüksek fiyatı olarak 7.00 aralığında işlem gördü.

TechTarget Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

TTGT haberleri

Günlük aralık
6.59 7.00
Yıllık aralık
5.39 33.96
Önceki kapanış
6.98
Açılış
6.98
Satış
6.73
Alış
7.03
Düşük
6.59
Yüksek
7.00
Hacim
2.328 K
Günlük değişim
-3.58%
Aylık değişim
16.84%
6 aylık değişim
-53.78%
Yıllık değişim
-72.60%
21 Eylül, Pazar