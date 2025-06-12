КотировкиРазделы
Валюты / TTGT
TTGT: TechTarget Inc

6.55 USD 0.47 (7.73%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TTGT за сегодня изменился на 7.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.09, а максимальная — 6.70.

Следите за динамикой TechTarget Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TTGT

Дневной диапазон
6.09 6.70
Годовой диапазон
5.39 33.96
Предыдущее закрытие
6.08
Open
6.22
Bid
6.55
Ask
6.85
Low
6.09
High
6.70
Объем
1.945 K
Дневное изменение
7.73%
Месячное изменение
13.72%
6-месячное изменение
-55.01%
Годовое изменение
-73.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.