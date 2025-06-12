Валюты / TTGT
TTGT: TechTarget Inc
6.55 USD 0.47 (7.73%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TTGT за сегодня изменился на 7.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.09, а максимальная — 6.70.
Следите за динамикой TechTarget Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TTGT
Дневной диапазон
6.09 6.70
Годовой диапазон
5.39 33.96
- Предыдущее закрытие
- 6.08
- Open
- 6.22
- Bid
- 6.55
- Ask
- 6.85
- Low
- 6.09
- High
- 6.70
- Объем
- 1.945 K
- Дневное изменение
- 7.73%
- Месячное изменение
- 13.72%
- 6-месячное изменение
- -55.01%
- Годовое изменение
- -73.33%
