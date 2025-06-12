Währungen / TTGT
TTGT: TechTarget Inc
6.72 USD 0.26 (3.72%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TTGT hat sich für heute um -3.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.59 bis zu einem Hoch von 7.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die TechTarget Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTGT News
Tagesspanne
6.59 7.00
Jahresspanne
5.39 33.96
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.98
- Eröffnung
- 6.98
- Bid
- 6.72
- Ask
- 7.02
- Tief
- 6.59
- Hoch
- 7.00
- Volumen
- 2.104 K
- Tagesänderung
- -3.72%
- Monatsänderung
- 16.67%
- 6-Monatsänderung
- -53.85%
- Jahresänderung
- -72.64%
