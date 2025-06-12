通貨 / TTGT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TTGT: TechTarget Inc
6.98 USD 0.21 (3.10%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TTGTの今日の為替レートは、3.10%変化しました。日中、通貨は1あたり6.79の安値と7.15の高値で取引されました。
TechTarget Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTGT News
- インフォーマ・テックターゲット、インテントデータを41%拡大し新ポータル開設
- Informa TechTarget expands intent data by 41%, launches new portal
- Needham reiterates Buy rating on TechTarget stock with $15 price target
- TechTarget earnings missed by $6.02, revenue topped estimates
- Eli Lilly, GE Vernova Surge Among Wednesday’s Market Cap Stock Movers
- Informa shares surge as company raises full-year revenue guidance
- Why I'm Buying TechTarget: The Risk Is Priced In, The Recovery Isn't (NASDAQ:TTGT)
- TechTarget stock rating reiterated at Buy by Needham on operational synergies
- TechTarget, Inc. (TTGT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- TechTarget reports Q1 revenue of $104 million amid integration efforts
- Constellation, MSC Industrial, Sodexo to report earnings Tuesday
- TechTarget earnings missed by $0.43, revenue topped estimates
- Informa TechTarget to Announce 2025 First Quarter Financial Results on July 1, 2025
- Omdia Forecasts Flat TV Shipments in 2025, but Mini LED Poised for Explosive Growth at 82.9%
- Informa TechTarget Announces 2025 Archer Award Winners for Go-to-Market Excellence in EMEA
- TechTarget and Salesloft partner to connect sellers with active buyers
- Omdia: Inventory Adjustments to Trigger 10% Drop in Small and Medium Display Shipments in 2Q25
- Omdia Highlights Firmware Security Market Growth Amid Regulatory and Supply Chain Pressures
- Deutsche Bank reiterates buy rating on Informa stock citing growth outlook
- Informa revenue rises, maintains 2025 outlook ahead of annual meeting
- Informa TechTarget Confirms Five-Month Revenues in Line With First Half 2025 Guidance
- Omdia: LED Video Display Market Grows Steadily in 1Q25, Driven by Micro-LED Adoption and Fine Pixel Pitch Demand
- TechTarget (TTGT) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Omdia: Flexible AMOLED Displays Power 57% of Global Smartphone Shipments
1日のレンジ
6.79 7.15
1年のレンジ
5.39 33.96
- 以前の終値
- 6.77
- 始値
- 6.83
- 買値
- 6.98
- 買値
- 7.28
- 安値
- 6.79
- 高値
- 7.15
- 出来高
- 2.498 K
- 1日の変化
- 3.10%
- 1ヶ月の変化
- 21.18%
- 6ヶ月の変化
- -52.06%
- 1年の変化
- -71.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K