TTEK: Tetra Tech Inc

36.06 USD 0.47 (1.29%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TTEK fiyatı bugün -1.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.56 ve Yüksek fiyatı olarak 36.89 aralığında işlem gördü.

Tetra Tech Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
35.56 36.89
Yıllık aralık
27.27 51.20
Önceki kapanış
36.53
Açılış
36.66
Satış
36.06
Alış
36.36
Düşük
35.56
Yüksek
36.89
Hacim
4.952 K
Günlük değişim
-1.29%
Aylık değişim
-0.85%
6 aylık değişim
22.32%
Yıllık değişim
-23.52%
21 Eylül, Pazar