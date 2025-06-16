Dövizler / TTEK
TTEK: Tetra Tech Inc
36.06 USD 0.47 (1.29%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TTEK fiyatı bugün -1.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.56 ve Yüksek fiyatı olarak 36.89 aralığında işlem gördü.
Tetra Tech Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTEK haberleri
Günlük aralık
35.56 36.89
Yıllık aralık
27.27 51.20
- Önceki kapanış
- 36.53
- Açılış
- 36.66
- Satış
- 36.06
- Alış
- 36.36
- Düşük
- 35.56
- Yüksek
- 36.89
- Hacim
- 4.952 K
- Günlük değişim
- -1.29%
- Aylık değişim
- -0.85%
- 6 aylık değişim
- 22.32%
- Yıllık değişim
- -23.52%
21 Eylül, Pazar