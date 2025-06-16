Währungen / TTEK
TTEK: Tetra Tech Inc
36.53 USD 0.42 (1.16%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TTEK hat sich für heute um 1.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.04 bis zu einem Hoch von 36.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tetra Tech Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
36.04 36.68
Jahresspanne
27.27 51.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 36.11
- Eröffnung
- 36.20
- Bid
- 36.53
- Ask
- 36.83
- Tief
- 36.04
- Hoch
- 36.68
- Volumen
- 4.332 K
- Tagesänderung
- 1.16%
- Monatsänderung
- 0.44%
- 6-Monatsänderung
- 23.91%
- Jahresänderung
- -22.52%
