Moedas / TTEK
TTEK: Tetra Tech Inc
36.24 USD 0.13 (0.36%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TTEK para hoje mudou para 0.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.04 e o mais alto foi 36.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Tetra Tech Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
36.04 36.59
Faixa anual
27.27 51.20
- Fechamento anterior
- 36.11
- Open
- 36.20
- Bid
- 36.24
- Ask
- 36.54
- Low
- 36.04
- High
- 36.59
- Volume
- 506
- Mudança diária
- 0.36%
- Mudança mensal
- -0.36%
- Mudança de 6 meses
- 22.93%
- Mudança anual
- -23.14%
