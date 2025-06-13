КотировкиРазделы
TTEK
TTEK: Tetra Tech Inc

36.47 USD 0.23 (0.63%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TTEK за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.96, а максимальная — 36.61.

Следите за динамикой Tetra Tech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
35.96 36.61
Годовой диапазон
27.27 51.20
Предыдущее закрытие
36.24
Open
36.20
Bid
36.47
Ask
36.77
Low
35.96
High
36.61
Объем
4.037 K
Дневное изменение
0.63%
Месячное изменение
0.27%
6-месячное изменение
23.71%
Годовое изменение
-22.65%
