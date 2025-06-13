Валюты / TTEK
TTEK: Tetra Tech Inc
36.47 USD 0.23 (0.63%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TTEK за сегодня изменился на 0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.96, а максимальная — 36.61.
Следите за динамикой Tetra Tech Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
35.96 36.61
Годовой диапазон
27.27 51.20
- Предыдущее закрытие
- 36.24
- Open
- 36.20
- Bid
- 36.47
- Ask
- 36.77
- Low
- 35.96
- High
- 36.61
- Объем
- 4.037 K
- Дневное изменение
- 0.63%
- Месячное изменение
- 0.27%
- 6-месячное изменение
- 23.71%
- Годовое изменение
- -22.65%
