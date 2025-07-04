FiyatlarBölümler
Dövizler / TSLX
Geri dön - Hisse senetleri

TSLX: Sixth Street Specialty Lending Inc

23.59 USD 0.11 (0.47%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TSLX fiyatı bugün 0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.37 ve Yüksek fiyatı olarak 23.64 aralığında işlem gördü.

Sixth Street Specialty Lending Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TSLX haberleri

Günlük aralık
23.37 23.64
Yıllık aralık
18.58 25.15
Önceki kapanış
23.48
Açılış
23.55
Satış
23.59
Alış
23.89
Düşük
23.37
Yüksek
23.64
Hacim
628
Günlük değişim
0.47%
Aylık değişim
-3.44%
6 aylık değişim
5.74%
Yıllık değişim
14.79%
21 Eylül, Pazar