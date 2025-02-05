Dövizler / TRVG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TRVG: trivago N.V. - American Depositary Shares
3.37 USD 0.02 (0.60%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRVG fiyatı bugün 0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.30 ve Yüksek fiyatı olarak 3.39 aralığında işlem gördü.
trivago N.V. - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRVG haberleri
- trivago Is Now Fairly Valued With Strong Financials, But Still Not Worth Buying (TRVG)
- trivago N.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TRVG)
- trivago N.V. (TRVG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Trade Deficit Narrowed More Than Expected
- Pre-markets Slightly Up on Mostly Good Q2 Earnings
- How trivago Is A Value Trap (NASDAQ:TRVG)
- AI Code Review Pioneer CodeRabbit Recognized in Redpoint’s InfraRed 100
- trivago N.V. Announces Annual General Meeting of Shareholders
- This Caterpillar Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Caterpillar (NYSE:CAT), Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH)
- trivago: I Think It's Dead Money (NASDAQ:TRVG)
- Trivago Stock: Inadequate Risk/Reward Ratio (NASDAQ:TRVG)
- Trivago N.V. (TRVG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.30 3.39
Yıllık aralık
1.60 5.83
- Önceki kapanış
- 3.35
- Açılış
- 3.33
- Satış
- 3.37
- Alış
- 3.67
- Düşük
- 3.30
- Yüksek
- 3.39
- Hacim
- 178
- Günlük değişim
- 0.60%
- Aylık değişim
- 0.60%
- 6 aylık değişim
- -17.80%
- Yıllık değişim
- 95.93%
21 Eylül, Pazar