TRVG: trivago N.V. - American Depositary Shares
3.35 USD 0.01 (0.30%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRVG hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.31 bis zu einem Hoch von 3.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die trivago N.V. - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.31 3.36
Jahresspanne
1.60 5.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.36
- Eröffnung
- 3.35
- Bid
- 3.35
- Ask
- 3.65
- Tief
- 3.31
- Hoch
- 3.36
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -18.29%
- Jahresänderung
- 94.77%
