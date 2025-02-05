Divisas / TRVG
TRVG: trivago N.V. - American Depositary Shares
3.36 USD 0.01 (0.30%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TRVG de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.33, mientras que el máximo ha alcanzado 3.36.
Siga la dinámica de la pareja de divisas trivago N.V. - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
3.33 3.36
Rango anual
1.60 5.83
- Cierres anteriores
- 3.37
- Open
- 3.33
- Bid
- 3.36
- Ask
- 3.66
- Low
- 3.33
- High
- 3.36
- Volumen
- 34
- Cambio diario
- -0.30%
- Cambio mensual
- 0.30%
- Cambio a 6 meses
- -18.05%
- Cambio anual
- 95.35%
