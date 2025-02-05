Moedas / TRVG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TRVG: trivago N.V. - American Depositary Shares
3.33 USD 0.03 (0.89%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TRVG para hoje mudou para -0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.31 e o mais alto foi 3.36.
Veja a dinâmica do par de moedas trivago N.V. - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRVG Notícias
- trivago Is Now Fairly Valued With Strong Financials, But Still Not Worth Buying (TRVG)
- trivago N.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TRVG)
- trivago N.V. (TRVG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Trade Deficit Narrowed More Than Expected
- Pre-markets Slightly Up on Mostly Good Q2 Earnings
- How trivago Is A Value Trap (NASDAQ:TRVG)
- AI Code Review Pioneer CodeRabbit Recognized in Redpoint’s InfraRed 100
- trivago N.V. Announces Annual General Meeting of Shareholders
- This Caterpillar Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Caterpillar (NYSE:CAT), Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH)
- trivago: I Think It's Dead Money (NASDAQ:TRVG)
- Trivago Stock: Inadequate Risk/Reward Ratio (NASDAQ:TRVG)
- Trivago N.V. (TRVG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.31 3.36
Faixa anual
1.60 5.83
- Fechamento anterior
- 3.36
- Open
- 3.35
- Bid
- 3.33
- Ask
- 3.63
- Low
- 3.31
- High
- 3.36
- Volume
- 17
- Mudança diária
- -0.89%
- Mudança mensal
- -0.60%
- Mudança de 6 meses
- -18.78%
- Mudança anual
- 93.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh