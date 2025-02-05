货币 / TRVG
TRVG: trivago N.V. - American Depositary Shares
3.34 USD 0.03 (0.89%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TRVG汇率已更改-0.89%。当日，交易品种以低点3.33和高点3.35进行交易。
关注trivago N.V. - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TRVG新闻
日范围
3.33 3.35
年范围
1.60 5.83
- 前一天收盘价
- 3.37
- 开盘价
- 3.33
- 卖价
- 3.34
- 买价
- 3.64
- 最低价
- 3.33
- 最高价
- 3.35
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.89%
- 月变化
- -0.30%
- 6个月变化
- -18.54%
- 年变化
- 94.19%
