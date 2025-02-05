通貨 / TRVG
TRVG: trivago N.V. - American Depositary Shares
3.35 USD 0.01 (0.30%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRVGの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり3.31の安値と3.36の高値で取引されました。
trivago N.V. - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TRVG News
- trivago Is Now Fairly Valued With Strong Financials, But Still Not Worth Buying (TRVG)
- trivago N.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TRVG)
- trivago N.V. (TRVG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Trade Deficit Narrowed More Than Expected
- Pre-markets Slightly Up on Mostly Good Q2 Earnings
- How trivago Is A Value Trap (NASDAQ:TRVG)
- AI Code Review Pioneer CodeRabbit Recognized in Redpoint’s InfraRed 100
- trivago N.V. Announces Annual General Meeting of Shareholders
- This Caterpillar Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Caterpillar (NYSE:CAT), Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH)
- trivago: I Think It's Dead Money (NASDAQ:TRVG)
- Trivago Stock: Inadequate Risk/Reward Ratio (NASDAQ:TRVG)
- Trivago N.V. (TRVG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.31 3.36
1年のレンジ
1.60 5.83
- 以前の終値
- 3.36
- 始値
- 3.35
- 買値
- 3.35
- 買値
- 3.65
- 安値
- 3.31
- 高値
- 3.36
- 出来高
- 65
- 1日の変化
- -0.30%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- -18.29%
- 1年の変化
- 94.77%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K