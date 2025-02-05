Валюты / TRVG
TRVG: trivago N.V. - American Depositary Shares
3.37 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRVG за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.33, а максимальная — 3.38.
Следите за динамикой trivago N.V. - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TRVG
- trivago Is Now Fairly Valued With Strong Financials, But Still Not Worth Buying (TRVG)
- trivago N.V. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TRVG)
- trivago N.V. (TRVG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Super Micro Computer Posts Downbeat Q4 Results, Joins Personalis, Snap And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Day One Biopharmaceutical (NASDAQ:DAWN), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Trade Deficit Narrowed More Than Expected
- Pre-markets Slightly Up on Mostly Good Q2 Earnings
- How trivago Is A Value Trap (NASDAQ:TRVG)
- AI Code Review Pioneer CodeRabbit Recognized in Redpoint’s InfraRed 100
- trivago N.V. Announces Annual General Meeting of Shareholders
- This Caterpillar Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Caterpillar (NYSE:CAT), Cognizant Tech Solns (NASDAQ:CTSH)
- trivago: I Think It's Dead Money (NASDAQ:TRVG)
- Trivago Stock: Inadequate Risk/Reward Ratio (NASDAQ:TRVG)
- Trivago N.V. (TRVG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.33 3.38
Годовой диапазон
1.60 5.83
- Предыдущее закрытие
- 3.37
- Open
- 3.37
- Bid
- 3.37
- Ask
- 3.67
- Low
- 3.33
- High
- 3.38
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.60%
- 6-месячное изменение
- -17.80%
- Годовое изменение
- 95.93%
