FiyatlarBölümler
Dövizler / TRMK
Geri dön - Hisse senetleri

TRMK: Trustmark Corporation

40.69 USD 0.37 (0.90%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TRMK fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.21 ve Yüksek fiyatı olarak 41.03 aralığında işlem gördü.

Trustmark Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TRMK haberleri

Günlük aralık
40.21 41.03
Yıllık aralık
27.62 41.33
Önceki kapanış
41.06
Açılış
41.03
Satış
40.69
Alış
40.99
Düşük
40.21
Yüksek
41.03
Hacim
957
Günlük değişim
-0.90%
Aylık değişim
2.06%
6 aylık değişim
19.26%
Yıllık değişim
29.38%
21 Eylül, Pazar