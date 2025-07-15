Dövizler / TRMK
TRMK: Trustmark Corporation
40.69 USD 0.37 (0.90%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TRMK fiyatı bugün -0.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.21 ve Yüksek fiyatı olarak 41.03 aralığında işlem gördü.
Trustmark Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TRMK haberleri
Günlük aralık
40.21 41.03
Yıllık aralık
27.62 41.33
- Önceki kapanış
- 41.06
- Açılış
- 41.03
- Satış
- 40.69
- Alış
- 40.99
- Düşük
- 40.21
- Yüksek
- 41.03
- Hacim
- 957
- Günlük değişim
- -0.90%
- Aylık değişim
- 2.06%
- 6 aylık değişim
- 19.26%
- Yıllık değişim
- 29.38%
21 Eylül, Pazar