Валюты / TRMK
TRMK: Trustmark Corporation
39.43 USD 0.55 (1.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRMK за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.08, а максимальная — 39.87.
Следите за динамикой Trustmark Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
39.08 39.87
Годовой диапазон
27.62 41.33
- Предыдущее закрытие
- 39.98
- Open
- 39.81
- Bid
- 39.43
- Ask
- 39.73
- Low
- 39.08
- High
- 39.87
- Объем
- 607
- Дневное изменение
- -1.38%
- Месячное изменение
- -1.10%
- 6-месячное изменение
- 15.56%
- Годовое изменение
- 25.37%
