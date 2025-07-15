КотировкиРазделы
TRMK: Trustmark Corporation

39.43 USD 0.55 (1.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TRMK за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.08, а максимальная — 39.87.

Следите за динамикой Trustmark Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
39.08 39.87
Годовой диапазон
27.62 41.33
Предыдущее закрытие
39.98
Open
39.81
Bid
39.43
Ask
39.73
Low
39.08
High
39.87
Объем
607
Дневное изменение
-1.38%
Месячное изменение
-1.10%
6-месячное изменение
15.56%
Годовое изменение
25.37%
