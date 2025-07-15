KurseKategorien
TRMK: Trustmark Corporation

41.06 USD 1.29 (3.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRMK hat sich für heute um 3.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.89 bis zu einem Hoch von 41.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Trustmark Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
39.89 41.17
Jahresspanne
27.62 41.33
Vorheriger Schlusskurs
39.77
Eröffnung
39.92
Bid
41.06
Ask
41.36
Tief
39.89
Hoch
41.17
Volumen
768
Tagesänderung
3.24%
Monatsänderung
2.98%
6-Monatsänderung
20.34%
Jahresänderung
30.56%
