TRMK: Trustmark Corporation
41.06 USD 1.29 (3.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRMK hat sich für heute um 3.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.89 bis zu einem Hoch von 41.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trustmark Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
39.89 41.17
Jahresspanne
27.62 41.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.77
- Eröffnung
- 39.92
- Bid
- 41.06
- Ask
- 41.36
- Tief
- 39.89
- Hoch
- 41.17
- Volumen
- 768
- Tagesänderung
- 3.24%
- Monatsänderung
- 2.98%
- 6-Monatsänderung
- 20.34%
- Jahresänderung
- 30.56%
