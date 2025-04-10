Dövizler / TORO
TORO: Toro Corp
3.03 USD 0.04 (1.30%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TORO fiyatı bugün -1.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.00 ve Yüksek fiyatı olarak 3.08 aralığında işlem gördü.
Toro Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TORO haberleri
- Toro Corp. completes sale of LPG carrier Dream Syrax
- Toro Corp. completes tender offer, accepting 20,344 shares at $2.75 each
- Toro Corp. launches tender offer to buy back up to 4.5 million shares
- Toro Corp sells LPG carrier to CEO-linked company for $18 million
- Toro Corp to acquire 2021-built MR tanker vessel for $36.25 million
- Harbor Active Small Cap ETF Q1 2025 Commentary (undefined:SMLL)
- Stock Market Today: Indexes Still Waver As Court Nixes Tariffs; Nvidia Surges Past Entry While These IPOs Are Mixed (Live Coverage)
- Toro Corp appoints new CFO amid leadership shuffle
- Toro Corp repays senior term loan in full
- Every Toro Investor Should Keep an Eye on This Number
Günlük aralık
3.00 3.08
Yıllık aralık
1.70 3.53
- Önceki kapanış
- 3.07
- Açılış
- 3.02
- Satış
- 3.03
- Alış
- 3.33
- Düşük
- 3.00
- Yüksek
- 3.08
- Hacim
- 43
- Günlük değişim
- -1.30%
- Aylık değişim
- 10.99%
- 6 aylık değişim
- 24.18%
- Yıllık değişim
- -11.92%
21 Eylül, Pazar