Valute / TORO
TORO: Toro Corp
3.03 USD 0.04 (1.30%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TORO ha avuto una variazione del -1.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.00 e ad un massimo di 3.08.
Segui le dinamiche di Toro Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TORO News
- Toro Corp. completes sale of LPG carrier Dream Syrax
- Toro Corp. completes tender offer, accepting 20,344 shares at $2.75 each
- Toro Corp. launches tender offer to buy back up to 4.5 million shares
- Toro Corp sells LPG carrier to CEO-linked company for $18 million
- Toro Corp to acquire 2021-built MR tanker vessel for $36.25 million
- Harbor Active Small Cap ETF Q1 2025 Commentary (undefined:SMLL)
- Stock Market Today: Indexes Still Waver As Court Nixes Tariffs; Nvidia Surges Past Entry While These IPOs Are Mixed (Live Coverage)
- Toro Corp appoints new CFO amid leadership shuffle
- Toro Corp repays senior term loan in full
- Every Toro Investor Should Keep an Eye on This Number
Intervallo Giornaliero
3.00 3.08
Intervallo Annuale
1.70 3.53
- Chiusura Precedente
- 3.07
- Apertura
- 3.02
- Bid
- 3.03
- Ask
- 3.33
- Minimo
- 3.00
- Massimo
- 3.08
- Volume
- 43
- Variazione giornaliera
- -1.30%
- Variazione Mensile
- 10.99%
- Variazione Semestrale
- 24.18%
- Variazione Annuale
- -11.92%
21 settembre, domenica