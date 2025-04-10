통화 / TORO
TORO: Toro Corp
3.03 USD 0.04 (1.30%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TORO 환율이 오늘 -1.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.00이고 고가는 3.08이었습니다.
Toro Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TORO News
- Toro Corp. completes sale of LPG carrier Dream Syrax
- Toro Corp. completes tender offer, accepting 20,344 shares at $2.75 each
- Toro Corp. launches tender offer to buy back up to 4.5 million shares
- Toro Corp sells LPG carrier to CEO-linked company for $18 million
- Toro Corp to acquire 2021-built MR tanker vessel for $36.25 million
- Harbor Active Small Cap ETF Q1 2025 Commentary (undefined:SMLL)
- Stock Market Today: Indexes Still Waver As Court Nixes Tariffs; Nvidia Surges Past Entry While These IPOs Are Mixed (Live Coverage)
- Toro Corp appoints new CFO amid leadership shuffle
- Toro Corp repays senior term loan in full
- Every Toro Investor Should Keep an Eye on This Number
일일 변동 비율
3.00 3.08
년간 변동
1.70 3.53
- 이전 종가
- 3.07
- 시가
- 3.02
- Bid
- 3.03
- Ask
- 3.33
- 저가
- 3.00
- 고가
- 3.08
- 볼륨
- 43
- 일일 변동
- -1.30%
- 월 변동
- 10.99%
- 6개월 변동
- 24.18%
- 년간 변동율
- -11.92%
20 9월, 토요일