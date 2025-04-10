Валюты / TORO
TORO: Toro Corp
3.09 USD 0.05 (1.64%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TORO за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.02, а максимальная — 3.14.
Следите за динамикой Toro Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TORO
- Toro Corp. completes sale of LPG carrier Dream Syrax
- Toro Corp. completes tender offer, accepting 20,344 shares at $2.75 each
- Toro Corp. launches tender offer to buy back up to 4.5 million shares
- Toro Corp sells LPG carrier to CEO-linked company for $18 million
- Toro Corp to acquire 2021-built MR tanker vessel for $36.25 million
- Harbor Active Small Cap ETF Q1 2025 Commentary (undefined:SMLL)
- Stock Market Today: Indexes Still Waver As Court Nixes Tariffs; Nvidia Surges Past Entry While These IPOs Are Mixed (Live Coverage)
- Toro Corp appoints new CFO amid leadership shuffle
- Toro Corp repays senior term loan in full
- Every Toro Investor Should Keep an Eye on This Number
Дневной диапазон
3.02 3.14
Годовой диапазон
1.70 3.53
- Предыдущее закрытие
- 3.04
- Open
- 3.05
- Bid
- 3.09
- Ask
- 3.39
- Low
- 3.02
- High
- 3.14
- Объем
- 155
- Дневное изменение
- 1.64%
- Месячное изменение
- 13.19%
- 6-месячное изменение
- 26.64%
- Годовое изменение
- -10.17%
