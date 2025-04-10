Moedas / TORO
TORO: Toro Corp
3.07 USD 0.01 (0.32%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TORO para hoje mudou para -0.32%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.03 e o mais alto foi 3.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Toro Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
3.03 3.07
Faixa anual
1.70 3.53
- Fechamento anterior
- 3.08
- Open
- 3.04
- Bid
- 3.07
- Ask
- 3.37
- Low
- 3.03
- High
- 3.07
- Volume
- 18
- Mudança diária
- -0.32%
- Mudança mensal
- 12.45%
- Mudança de 6 meses
- 25.82%
- Mudança anual
- -10.76%
