TORO: Toro Corp
3.08 USD 0.01 (0.33%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TORO hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.01 bis zu einem Hoch von 3.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Toro Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TORO News
Tagesspanne
3.01 3.08
Jahresspanne
1.70 3.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.07
- Eröffnung
- 3.02
- Bid
- 3.08
- Ask
- 3.38
- Tief
- 3.01
- Hoch
- 3.08
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 12.82%
- 6-Monatsänderung
- 26.23%
- Jahresänderung
- -10.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K