Dövizler / TNON
TNON: Tenon Medical Inc
1.26 USD 0.02 (1.61%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TNON fiyatı bugün 1.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.20 ve Yüksek fiyatı olarak 1.26 aralığında işlem gördü.
Tenon Medical Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNON haberleri
- Tenon Medical launches smaller SI joint fusion implant to meet demand
- Tenon Medical (TNON) Q2 2025 Earnings Transcript
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Crude Oil Down 2%; Amazon Shares Tumble After Q2 Results - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC)
- Nasdaq Dips Over 2%; Apple Earnings Top Views - Apple (NASDAQ:AAPL), Lobo EV Technologies (NASDAQ:LOBO)
- Why Tenon Medical (TNON) Shares Are Getting Hammered - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- Nasdaq Gains 50 Points; US New Home Sales Rise In February - CNS Pharma (NASDAQ:CNSP), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- What's Going On With Tenon Medical Shares Tuesday? - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- Tenon Medical stock soars 280% on FDA clearance
- US Stocks Mixed; Core & Main Posts Downbeat Earnings - Core & Main (NYSE:CNM), IMAC Hldgs (NASDAQ:BACK)
- Tenon Medical, Inc. (TNON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Tenon Medical Stock Tuesday? - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- US Stocks Likely To Open Higher After Monday's Selloff: TSLA Stock Rebounds From Its Worst Fall In 5 Years After Trump Backs Musk, Analyst Says 'Pullbacks Are Normal' - Asana (NYSE:ASAN), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
Günlük aralık
1.20 1.26
Yıllık aralık
0.85 4.91
- Önceki kapanış
- 1.24
- Açılış
- 1.20
- Satış
- 1.26
- Alış
- 1.56
- Düşük
- 1.20
- Yüksek
- 1.26
- Hacim
- 116
- Günlük değişim
- 1.61%
- Aylık değişim
- 2.44%
- 6 aylık değişim
- -40.85%
- Yıllık değişim
- -70.49%
21 Eylül, Pazar