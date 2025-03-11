통화 / TNON
TNON: Tenon Medical Inc
1.26 USD 0.02 (1.61%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TNON 환율이 오늘 1.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.20이고 고가는 1.26이었습니다.
Tenon Medical Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TNON News
- Tenon Medical launches smaller SI joint fusion implant to meet demand
- Tenon Medical (TNON) Q2 2025 Earnings Transcript
- Why Tenon Medical (TNON) Shares Are Getting Hammered - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- What's Going On With Tenon Medical Shares Tuesday? - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- Tenon Medical stock soars 280% on FDA clearance
- Tenon Medical, Inc. (TNON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Tenon Medical Stock Tuesday? - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
일일 변동 비율
1.20 1.26
년간 변동
0.85 4.91
- 이전 종가
- 1.24
- 시가
- 1.20
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- 저가
- 1.20
- 고가
- 1.26
- 볼륨
- 116
- 일일 변동
- 1.61%
- 월 변동
- 2.44%
- 6개월 변동
- -40.85%
- 년간 변동율
- -70.49%
20 9월, 토요일