Currencies / TNON
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
TNON: Tenon Medical Inc
1.23 USD 0.08 (6.96%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
TNON exchange rate has changed by 6.96% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.13 and at a high of 1.23.
Follow Tenon Medical Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNON News
- Tenon Medical launches smaller SI joint fusion implant to meet demand
- Tenon Medical (TNON) Q2 2025 Earnings Transcript
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Crude Oil Down 2%; Amazon Shares Tumble After Q2 Results - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC)
- Nasdaq Dips Over 2%; Apple Earnings Top Views - Apple (NASDAQ:AAPL), Lobo EV Technologies (NASDAQ:LOBO)
- Why Tenon Medical (TNON) Shares Are Getting Hammered - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- Nasdaq Gains 50 Points; US New Home Sales Rise In February - CNS Pharma (NASDAQ:CNSP), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- What's Going On With Tenon Medical Shares Tuesday? - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- Tenon Medical stock soars 280% on FDA clearance
- US Stocks Mixed; Core & Main Posts Downbeat Earnings - Core & Main (NYSE:CNM), IMAC Hldgs (NASDAQ:BACK)
- Tenon Medical, Inc. (TNON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Tenon Medical Stock Tuesday? - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- US Stocks Likely To Open Higher After Monday's Selloff: TSLA Stock Rebounds From Its Worst Fall In 5 Years After Trump Backs Musk, Analyst Says 'Pullbacks Are Normal' - Asana (NYSE:ASAN), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
Daily Range
1.13 1.23
Year Range
0.85 4.91
- Previous Close
- 1.15
- Open
- 1.13
- Bid
- 1.23
- Ask
- 1.53
- Low
- 1.13
- High
- 1.23
- Volume
- 276
- Daily Change
- 6.96%
- Month Change
- 0.00%
- 6 Months Change
- -42.25%
- Year Change
- -71.19%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev