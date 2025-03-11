Валюты / TNON
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TNON: Tenon Medical Inc
1.23 USD 0.08 (6.96%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TNON за сегодня изменился на 6.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.13, а максимальная — 1.23.
Следите за динамикой Tenon Medical Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TNON
- Tenon Medical launches smaller SI joint fusion implant to meet demand
- Tenon Medical (TNON) Q2 2025 Earnings Transcript
- Why Astera Labs Shares Are Trading Higher By Over 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Digital Turbine (NASDAQ:APPS)
- Crude Oil Down 2%; Amazon Shares Tumble After Q2 Results - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Alphatec Holdings (NASDAQ:ATEC)
- Nasdaq Dips Over 2%; Apple Earnings Top Views - Apple (NASDAQ:AAPL), Lobo EV Technologies (NASDAQ:LOBO)
- Why Tenon Medical (TNON) Shares Are Getting Hammered - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- Nasdaq Gains 50 Points; US New Home Sales Rise In February - CNS Pharma (NASDAQ:CNSP), Cormedix (NASDAQ:CRMD)
- What's Going On With Tenon Medical Shares Tuesday? - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- Tenon Medical stock soars 280% on FDA clearance
- US Stocks Mixed; Core & Main Posts Downbeat Earnings - Core & Main (NYSE:CNM), IMAC Hldgs (NASDAQ:BACK)
- Tenon Medical, Inc. (TNON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Tenon Medical Stock Tuesday? - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- US Stocks Likely To Open Higher After Monday's Selloff: TSLA Stock Rebounds From Its Worst Fall In 5 Years After Trump Backs Musk, Analyst Says 'Pullbacks Are Normal' - Asana (NYSE:ASAN), Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY)
Дневной диапазон
1.13 1.23
Годовой диапазон
0.85 4.91
- Предыдущее закрытие
- 1.15
- Open
- 1.13
- Bid
- 1.23
- Ask
- 1.53
- Low
- 1.13
- High
- 1.23
- Объем
- 276
- Дневное изменение
- 6.96%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -42.25%
- Годовое изменение
- -71.19%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.