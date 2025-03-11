Devises / TNON
TNON: Tenon Medical Inc
1.26 USD 0.02 (1.61%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TNON a changé de 1.61% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.20 et à un maximum de 1.26.
Suivez la dynamique Tenon Medical Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Tenon Medical launches smaller SI joint fusion implant to meet demand
- Tenon Medical (TNON) Q2 2025 Earnings Transcript
- Why Tenon Medical (TNON) Shares Are Getting Hammered - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- What's Going On With Tenon Medical Shares Tuesday? - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
- Tenon Medical stock soars 280% on FDA clearance
- Tenon Medical, Inc. (TNON) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Tenon Medical Stock Tuesday? - Tenon Medical (NASDAQ:TNON)
Range quotidien
1.20 1.26
Range Annuel
0.85 4.91
- Clôture Précédente
- 1.24
- Ouverture
- 1.20
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Plus Bas
- 1.20
- Plus Haut
- 1.26
- Volume
- 116
- Changement quotidien
- 1.61%
- Changement Mensuel
- 2.44%
- Changement à 6 Mois
- -40.85%
- Changement Annuel
- -70.49%
20 septembre, samedi