TNON: Tenon Medical Inc
1.24 USD 0.07 (5.98%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TNON para hoje mudou para 5.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.19 e o mais alto foi 1.25.
Veja a dinâmica do par de moedas Tenon Medical Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
1.19 1.25
Faixa anual
0.85 4.91
- Fechamento anterior
- 1.17
- Open
- 1.21
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Low
- 1.19
- High
- 1.25
- Volume
- 131
- Mudança diária
- 5.98%
- Mudança mensal
- 0.81%
- Mudança de 6 meses
- -41.78%
- Mudança anual
- -70.96%
