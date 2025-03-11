KurseKategorien
Währungen / TNON
Zurück zum Aktien

TNON: Tenon Medical Inc

1.23 USD 0.01 (0.81%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TNON hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.21 bis zu einem Hoch von 1.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tenon Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TNON News

Tagesspanne
1.21 1.24
Jahresspanne
0.85 4.91
Vorheriger Schlusskurs
1.24
Eröffnung
1.23
Bid
1.23
Ask
1.53
Tief
1.21
Hoch
1.24
Volumen
46
Tagesänderung
-0.81%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
-42.25%
Jahresänderung
-71.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K