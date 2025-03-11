Währungen / TNON
TNON: Tenon Medical Inc
1.23 USD 0.01 (0.81%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TNON hat sich für heute um -0.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.21 bis zu einem Hoch von 1.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tenon Medical Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TNON News
Tagesspanne
1.21 1.24
Jahresspanne
0.85 4.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.24
- Eröffnung
- 1.23
- Bid
- 1.23
- Ask
- 1.53
- Tief
- 1.21
- Hoch
- 1.24
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- -0.81%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -42.25%
- Jahresänderung
- -71.19%
