TNET: TriNet Group Inc
68.07 USD 0.04 (0.06%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TNET fiyatı bugün 0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.54 ve Yüksek fiyatı olarak 68.72 aralığında işlem gördü.
TriNet Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNET haberleri
Günlük aralık
67.54 68.72
Yıllık aralık
63.23 99.78
- Önceki kapanış
- 68.03
- Açılış
- 68.45
- Satış
- 68.07
- Alış
- 68.37
- Düşük
- 67.54
- Yüksek
- 68.72
- Hacim
- 703
- Günlük değişim
- 0.06%
- Aylık değişim
- -5.05%
- 6 aylık değişim
- -13.28%
- Yıllık değişim
- -29.61%
21 Eylül, Pazar