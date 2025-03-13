FiyatlarBölümler
Dövizler / TNET
TNET: TriNet Group Inc

68.07 USD 0.04 (0.06%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TNET fiyatı bugün 0.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 67.54 ve Yüksek fiyatı olarak 68.72 aralığında işlem gördü.

TriNet Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TNET haberleri

Günlük aralık
67.54 68.72
Yıllık aralık
63.23 99.78
Önceki kapanış
68.03
Açılış
68.45
Satış
68.07
Alış
68.37
Düşük
67.54
Yüksek
68.72
Hacim
703
Günlük değişim
0.06%
Aylık değişim
-5.05%
6 aylık değişim
-13.28%
Yıllık değişim
-29.61%
21 Eylül, Pazar